Жирона официально выкупила хавбека Ман Сити
14 июля 13:04 - Читати українською
Полузащитник Жироны Янхель Эррера продолжит выступления за каталонский клуб.
Жирона на своем официальном сайте сообщила о выкупе контракта Янхеля Эрреры.
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Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Прошлый сезон хавбек провел в Жироне на правах аренды из Манчестер Сити. Сумма трансфера не разглашается.
К слову, за Жирону Эррера сыграл 20 матчей в кампании 2022/23, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
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