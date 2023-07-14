Жирона на своем официальном сайте сообщила о выкупе контракта Янхеля Эрреры.

Жирона оформила трансфер бразильца, который усилит конкуренцию для Цыганкова

Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Прошлый сезон хавбек провел в Жироне на правах аренды из Манчестер Сити. Сумма трансфера не разглашается.

К слову, за Жирону Эррера сыграл 20 матчей в кампании 2022/23, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

Ван Боммель пишет историю с Антверпеном: вернулся после провала, оформил золотой дубль и ждет дебют в ЛЧ