Защитник Жироны Мигель Гутьеррес в ближайшее время должен перейти в Наполи.

Наполи активизировал переговоры по трансферу левого защитника Жироны Мигеля Гутьерреса. Как сообщает журналист Маттео Моретто, стороны уже близки к финальному согласованию деталей.

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Клубы практически договорились между собой, а самому футболисту предложен пятилетний контракт. Единственным вопросом остаются финансовые условия для самого Гутьерреса, однако Наполи надеется закрыть сделку в ближайшее время.

24-летний испанец является воспитанником академии Реала, а к Жироне присоединился в 2022 году. В прошлом сезоне Ла Лиги он провел 27 матчей в старте и забил один гол – в ворота Барселоны.

Transfermarkt оценивает Гутьерреса в 20 миллионов евро.

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