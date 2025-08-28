Вулверхэмптон официально объявил о подписании защитника сборной Чехии Ладислава Крейчи. 26-летний футболист перебрался из Жироны на правах аренды, а контракт содержит опцию полноценного трансфера. Он стал первым чехом в истории "волков".

В составе Жироны Ладислав Крейчи провел 38 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом. К Жироне Крейчи присоединился из Спарты за 8 миллионов евро.

В марте 2022-го Крейчи дебютировал за сборную Чехии в матче с Польшей и забил три гола. Один из них вошел в историю как самый быстрый гол, забитый сборной Чехии.

Подписание Крейчи Вулверхэмптон сопроводил стильным видео, которое клуб разместил в своих соцсетях.

Our first ever Czech player



Welcome to Wolves, Ladislav Krejci ️ pic.twitter.com/VXZdiFlL7b — Wolves (@Wolves) August 28, 2025

