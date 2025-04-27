Одноклубницы Зинченко вышли в финал женской Лиги чемпионов благодаря камбэку
Арсенал одолел Лион в гостевом матче полуфинала Лиги чемпионов в ответном матче (4:1). Читайте подробности на "Футбол 24".
Женская ЛЧ, 1/2 финала
Лион – Арсенал – 1:4 (первый матч – 2:1)
Голы: Дюморне, 81 – Эндлер, 5 (автогол), Калденти, 45+1, Руссо, 46, Фурд, 63
После домашнего поражения Лиону со счетом 1:2 выход Арсенала в финал ЛЧ завис в воздухе. Однако подопечным Рене Слегерса удалось собраться и совершить камбэк в ответном матче на стадионе Группама.
ПСЖ нашел способ отомстить Реалу за "кражу" Мбаппе – он переманит лучшего игрока
Для Лиона эта встреча пошла наперекосяк с первых минут. После навеса с углового Ренар срезала мяч в собственные ворота, а Эндлер неуклюже среагировала на этот удар. Следующие два мяча футболистки Арсенала забили перед самым перерывом и после него – отличились Калденти и Руссо. Четвертый – контрольный – гол в середине второго тайма забила Фурд.
Лион смог отыграть лишь один мяч – отличилась Дюморне. По сумме двух матчей "канониры" победили со счетом 5:3.
В финале Арсенал сразится с Барселоной.
Барселона вышла в финал женской Лиги чемпионов – одноклубницы Мудрика потерпели второй разгром