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Один из главных открытий Примеры получил ужасную травму – сезон для него закончен

16:21 162 Читати українською
Один из главных открытий Примеры получил ужасную травму – сезон для него закончен
Авила в окружении врачей / Твиттер Осасуны

Нападающий Осасуны Есекиель "Чими" Авила получил серьезное повреждение в матче 21 тура Примеры против Леванте.

81’ Рубен Гарсия
84’ Иньиго Перес Сото
 
81’ Рубен Гарсия
84’ Иньиго Перес Сото

Аргентинского форварда вынесли на носилках на 58-й минуте поединка.

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Авила в одном из моментов крайне неудачно приземлился на левую ногу, вывернув колено под неестественным углом. Дальнейшее обследование у врачей подтвердило худшие опасения – разрыв крестообразных связок. Звезду Осасуны пропоперують на следующей неделе, сезон 2019/20 для него закончился, информирует AS.

Авила стал одним из главных открытий первого круга Примеры, отметившись 9 голами и 2 ассистами в 20 матчах. Сейчас 25-летний аргентинец занимает четвертое место в гонке бомбардиров чемпионата, впереди только Месси, Суарес и Бензема.

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Теги
Испания Осасуна - Леванте Осасуна Осасуна Тяжелая травма Эсекиель Авила Эсекиель Авила
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