Один из главных открытий Примеры получил ужасную травму – сезон для него закончен

Нападающий Осасуны Есекиель "Чими" Авила получил серьезное повреждение в матче 21 тура Примеры против Леванте.
Аргентинского форварда вынесли на носилках на 58-й минуте поединка.
Осасуна на последних минутах вырвала победу над Леванте
Авила в одном из моментов крайне неудачно приземлился на левую ногу, вывернув колено под неестественным углом. Дальнейшее обследование у врачей подтвердило худшие опасения – разрыв крестообразных связок. Звезду Осасуны пропоперують на следующей неделе, сезон 2019/20 для него закончился, информирует AS.
Авила стал одним из главных открытий первого круга Примеры, отметившись 9 голами и 2 ассистами в 20 матчах. Сейчас 25-летний аргентинец занимает четвертое место в гонке бомбардиров чемпионата, впереди только Месси, Суарес и Бензема.
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