Один из главных открытий Примеры получил ужасную травму – сезон для него закончен

Нападающий Осасуны Есекиель "Чими" Авила получил серьезное повреждение в матче 21 тура Примеры против Леванте.

Аргентинского форварда вынесли на носилках на 58-й минуте поединка.

Осасуна на последних минутах вырвала победу над Леванте

Авила в одном из моментов крайне неудачно приземлился на левую ногу, вывернув колено под неестественным углом. Дальнейшее обследование у врачей подтвердило худшие опасения – разрыв крестообразных связок. Звезду Осасуны пропоперують на следующей неделе, сезон 2019/20 для него закончился, информирует AS.

Авила стал одним из главных открытий первого круга Примеры, отметившись 9 голами и 2 ассистами в 20 матчах. Сейчас 25-летний аргентинец занимает четвертое место в гонке бомбардиров чемпионата, впереди только Месси, Суарес и Бензема.

Любов у мережі: потенційний новачок Барселони покинув футбол, щоб працювати муляром, а потім став трансфером WhatsApp