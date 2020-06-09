"Одно гнилое яблоко в корзине испортит другие": Сульшер рассказал о трансферной политике Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер признался, как выбирает потенциальных новичков для клуба.

"Для меня было привилегией выступать за Манчестер Юнайтед, я был профессионалом. Было бы неприятно смотреть на себя, если бы не отдавал все силы на поле ради партнеров и тренера.

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Это именно то, что я ищу в потенциальных новичках или игроках молодежной команды. Футболист должен быть сильный индивидуально, а также быть профессионалом, потому что одно гнилое яблоко в корзине испортит другие.

Первый шаг, чтобы стать игроком Манчестер Юнайтед – быть достаточно скромным и понимать, что все время нужно тщательно работать. Никогда не сдавайтесь и всегда старайтесь изо всех сил, каждый день нужно выкладываться на 100 процентов", – цитирует Сульшера издание ESPN.

Напомним, 47-летний специалист возглавил Манчестер Юнайтед в конце 2018 года после провала Жозе Моуринью. Сначала был позитивный старт, однако затем результаты команды ухудшились. В текущем сезоне "красные дьяволы" ведут борьбу за топ-4 АПЛ.

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