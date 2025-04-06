После победы Ливерпуля над Эвертоном в 30-м туре АПЛ “красные” еще ближе приблизились к титулу АПЛ. Однако обладатель “Золотого мяча” Майкл Оуэн в интервью с Вирджилом ван Дейком предположил, что текущий сезон не будет особенным для команды из-за вылета из ЛЧ и кубков, чем вызвал спор с капитаном “мерсисайдцев”.

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За своего игрока вступился наставник Ливерпуля Арне Слот, сообщает The Guardian.

"Майкл же играл за Ливерпуль. Он знает, что за 35 лет мы выиграли АПЛ лишь один раз? Вот вам мой ответ. Если вы можете выиграть лигу с этим клубом, тогда все остальное не имеет значения. Если вы бы сделали это 10 раз подряд, то я мог понять, если бы люди сказали: "Но ведь вы и так выигрываете АПЛ постоянно". Я согласен с ван Дейком в этой ситуации.

Думаю, что АПЛ сейчас сильнее, чем когда-либо. Неприятно слышать, что сейчас в лиге якобы слабые клубы. Пеп Гвардиола говорил, что больше не будет команды, которая наберет за сезон около 100 очков и выиграет лигу четыре раза подряд. И я согласен, потому что у многих коллективов становится все больше топовых игроков", – ответил Слот.

Напомним, что Ливерпуль после 30 матчей идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ и уже в воскресенье 6 апреля может увеличить отрыв от Арсенала, если переиграет Фулхэм на выезде.

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