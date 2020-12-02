"Реал уже показывал, что, когда нам нужно побеждать, мы можем это сделать, но мы должны доказывать это на поле, одних слов недостаточно.

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Нам не хватает стабильности, которая всегда у нас была. Мы проводим великолепный матч и два плохих, один хороший – два плохих. Мы должны как можно скорее исправить это.

Когда соперник выходит вперед, мы теряем уверенность в себе и играем не так, как делали до пропущенного мяча. Мы должны сменить это, найти решение, как стать лучше", – цитирует Модрича Marca.

В квартете В невероятно закрученная интрига – путевки в плей-офф ЛЧ будут разыгрываться в последнем туре. Сейчас лидирует Боруссия М с 8 очками, Шахтер идет вторым (7 пунктов), опережая Реал по дополнительным показателям (7), а Интер располагается на дне (5). В последнем туре "горняки" встретятся с "нерадзурри".

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