"О каком прекращении сотрудничества вы говорите? Информация в прессе? Об этом каждый может написать – это такое. Одни разговоры. Я много раз говорил об этом", – отреагировал на слухи о готовности Скрипника уйти в отставку Оганов в комментарии FanDay.

Скрипник готов подать в отставку, – СМИ

Отмечалось, что есть несколько причин потенциальной отставки Виктора есть несколько причин, среди которых – ошибки при комплектации команды, плохая селекционная работа, а также вылет из Лиги Европы.

Напомним, слухи о возможном уходе появились после позора Зари с Будё-Глимтом (1:3) в Лиге конференций. Также в УПЛ дела луганчан не слишком хорошие – лишь седьмая ступень.

Заря проиграла Будё-Глимту в дебютном матче Лиги конференций – тактический крах луганчан и триумф системы над хаосом