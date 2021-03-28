"В Италии Луческу оставил свой след, там его уважают. В Турции он – султан, в Украине стал царем, а теперь его сердце вернулось к первой любви – Динамо Бухарест. Чтобы поднять клуб из пепла, измученный, разграбленный, слабый и пораженный судьбой.

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После обмена вымпелами в начале матча никто никогда не останавливается, чтобы рассмотреть рисунки на куске шелка. Но на этот раз было иначе. Луческу сидел на скамейке запасных и рассматривал эмблему клуба, который сформировал его и подарил миру.

Киевляне, не упустите Луческу. Однажды мы допустили эту ошибку, когда посчитали, что он слишком много работает на благо команды соперника. Мы хотели, чтобы он был только с нами, завидовали и злились. Пришлось признать, что Луческу принадлежит футболу, а не только Динамо Бухарест. На ужине после матча мы подарили Луческу картину, на которой изображен Мирча в окружении имен 15 тысяч болельщиков, которые помогли спасти Динамо Бухарест.

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Ждем тебя дома, Мирча. Не сегодня или завтра, потому что у тебя еще есть дела. Но с послезавтра приходи в любой день. За то, что сделал Луческу, стоило бы купить оставшиеся виртуальные билеты на спарринг с киевским Динамо", – говорится в обращении ультрас Динамо Бухарест на Facebook.

К слову, киевское Динамо разгромило Динамо Бухарест (3:0) в товарищеском матче, который был организован для финансовой помощи румынскому клубу.

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