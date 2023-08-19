"Шахтер – это формирующий опыт в моей жизни. Очень сильная команда, которая лучше всего соответствовала моему представлению о футболе. Я говорил игрокам, что через два-три года выведу их в полуфинал Лиги чемпионов.

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Хуже всего было принять войну. Это было в воздухе. Было ужасно осознавать, что твоей команды больше нет. Ее отменили. Она исчезла.

Мне помогли ценности отца и матери. Я чувствовал ответственность перед ребятами. "Я не брошу вас, я останусь с вами до конца", – сказал я им. В то время как многие, в том числе клуб, говорили, что войны никогда не будет, что это просто игра мышцами между двумя странами.

Я никогда не испытывал страха. Единственным страхом была возможность во время движения к границе оказаться на мели, без бензина, на морозе, без еды. А потом были выстрелы, слухи о российских десантниках, которые высаживаются в центре города, чтобы убить Зеленского, а также могут проникнуть в отель, где нас держали под замком.

Что можно коротко сказать об этом? Одна страна была захвачена другой. Точка. Украина защищает свою территорию. Больше здесь нечего сказать", – цитирует Де Дзерби Sportitalia.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер летом 2021 года, сразу выиграв Суперкубок Украины. Итальянец привел "горняков" к победе в УПЛ и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. После полномасштабного нападения России на Украину итальянец покинул Шахтер, а затем перебрался в английский Брайтон.

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