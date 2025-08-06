“Это была сложная игра. В перерыве мы поговорили и сказали, что можем выиграть матч, если найдем возможности. Это была очень важная и хорошая игра для нашей команды, не лучшая, но одна из самых важных. Мы доверяем всем игрокам, даже Драгомиру на позиции нападающего. Первый тайм был непростым, но во втором, благодаря Бруно и Андерсону, мы хорошо сыграли.

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Мы очень довольны результатом и игрой. Было сложно, но мы проявили терпение, нашли этот момент и воспользовались им. Впереди еще очень сложный ответный матч, и я хочу сказать комплименты Динамо, потому что это очень сильная команда.

Это одна из важнейших побед в истории Пафоса. То, что делают эти игроки, – это что-то историческое. Мы твердо стоим на ногах, но у нас большие амбиции. Я посвящаю ее нашим болельщикам, тем, кто был здесь с нами, и тем, кто был дома.

Я не использовал "чистого" центрфорварда? Мне нужны были забеги. Я знаю, что Динамо строит игру от обороны, а Драгомир и Танкович активно давили вперед", – цитирует Карседо 24 Sports.

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