"На плей-офф я ехал на 99% уверенным в том, что мы пройдем. Не путайте это с самоуверенностью. Мы верили в свои силы, в свою игру, друг в друга, в наших тренеров и персонал, которые прошли очень тяжелый путь. Мы проделали очень много работы. Да, первый матч оставил двоякое впечатление. По игре мы были лучше, но уступили.

Ротань презентовал памятные футболки Луческу и Йовичевичу – оба приобщились к выходу Украины на молодежное Евро

На утро нам назначили теорию, хотя обычно после матча она была не раньше вечера следующего дня. Я сразу вспомнил страшные рассказы о Ротане-капитане. Однако в зал зашел совсем спокойный человек, который попросил включить видео. На нем были собраны моменты, когда словаки нас просто избивают, когда мы уступаем в единоборствах, падаем на газон. Это была одна из самых ужасных минут в моей футбольной жизни. И не только, пожалуй, в моей...

В конце теории Петрович заметил: "Исправите то, с чего мы начали, – будет минимум 3:0". Так и получилось. Это минутное видео нас так завело – вы просто не представляете! Никто не обиделся на тренера – мы обиделись сами на себя. Да, во втором матче нам снова мешало поле, но все это мы компенсировали мощной отдачей, не забывая о своем футболе. Футбол с холодной и спокойной головой. С таким настроением будем готовиться и к Евро. Хочу верить, что туда мы поедем с главной победой всей нашей жизни", – цитирует Бондаренко Команда 1.

Ротань признался, с кем хотел бы сыграть на молодежном Евро-2023

Напомним, молодежная сборная Украины после поражения в первом матче (2:3) взяла реванш у Словакии (3:0) в плей-офф квалификации и впервые за 12 лет пробилась на чемпионат Европы.