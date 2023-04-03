Прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейри. Также УЕФА объявил о начале расследования по этому поводу.

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"Я не могу напрямую комментировать это по двум причинам. Во-первых, потому что у нас есть независимый дисциплинарный комитет. А во-вторых, потому что я не занимался этим вопросом подробно. Однако могу сказать одно: я проинформирован, ситуация серьезная. Она настолько серьезна, что, на мой взгляд, это один из самых серьезных случаев в футболе, которые я когда-либо видел.

На уровне испанской лиги, конечно, дело не имеет срока давности и не может иметь никаких конкурентных последствий, но производство продолжается на уровне испанской гражданской прокуратуры. Но что касается УЕФА, то здесь нет ничего, что нет срока давности", – цитирует Чеферина Marca.

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