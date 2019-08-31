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"Одна бомба, две бомбы", – Зидан прокомментировал слухи касательно громких трансферов Переса

15:59 240 Читати українською
"Одна бомба, две бомбы", – Зидан прокомментировал слухи касательно громких трансферов Переса
Зинедин Зидан / ФК Реал Мадрид

Главный тренер Реала Зинедин Зидан ответил на слухи о том, что Флорентино Перес готовит супертрансферы перед закрытием окна.

"Подождем до понедельника. Все может случиться. Бомба, две бомбы. Посмотрим.

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Я горжусь теми игроками, которые есть у меня в распоряжении. Для меня они лучшие. Когда говоришь, что хочешь изменений, очень важно быть довольным, когда чемпионат уже стартует. И я доволен.

Я не могу жаловаться на тот состав, который у меня есть. Если буду жаловаться, стоит сменить работу. Все тренеры захотели бы тренировать эту команду и получить этих игроков", – цитирует Зидана журналист Дермот Корриган в своем Twitter.

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