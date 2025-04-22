Скандальный итальянец Кристиан Пануччи узнал об инциденте, произошедшем на его вилле в Риме.

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Пока экс-футболист Реала отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах, неизвестные прокрались в его квартиру в столице Италии и подожгли машину, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Полиция на основании видеозаписей с камер наблюдения считает, что это было хулиганство после неудачной попытки угона автомобиля.

Добавим, что Пануччи осенью 2024 года опозорился вместе с Фабио Каннаваро поездкой в Московию, где признавался в любви к болотному государству и заявлял о желании работать в РФ. Итальянец сделал это несмотря на то, что до этого он участвовал в благотворительном матче в поддержку Украины в 2023 году.

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