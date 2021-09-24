"Мы просто должны надеяться, что будем получать заслуженное. В последних двух матчах в нашу пользу должны были назначить три пенальти.

Роналду создаст для Сульшера столько же проблем, сколько и решит, – Каррагер

Один тренер беспокоился о том, сколько нам дают пенальти, и после этого, похоже, пенальти стали назначать реже. С того момента я почувствовал большую разницу.

Нужно просто оставить судьям право разбираться в этом и надеяться, что очень скоро они начнут принимать правильные решения", – цитирует Сульшера Daily Mail.

Напомним, зимой наставник Ливерпуля Юрген Клопп упрекнул, что МЮ за 2 года пробил больше пенальти, чем Ливерпуль за 5.

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