"После такой игры трудно что-то говорить, но я хочу поблагодарить футболистов. Потому что у нас был лишь один день. Я сказал им, что нужно показать психологическую готовность, характер и борьбу. Независимо от счета, я бы поблагодарил их. Давно в сборной не было такого боевого духа. Возможно, футболисты тоже находились под давлением. Хочу поблагодарить болельщиков. В трудный момент они поддерживали нас. Возможно, именно эта поддержка помогла.

Эльвин Джафаргулиев был уставшим, нужна была замена. Но Абдула Хайбулаев получил травму, и мы оставили его на поле. Эльвин делал такие спринты, которые не делал даже пока был свежим. Это ваша заслуга тоже. Все мы боремся. Возможно, эта воля и завоеванные очки привнесут боевого духа в наш футбол. Соперник был сильным. Украина вернулась с выезда во Францию (на самом деле Украина играла домашний матч в Польше, - прим.). Мы это понимали. Мы тоже приехали после тяжелого выезда, а после крупного поражения был психологический спад. Мы внесли некоторые изменения. Приглашение Рустама Ахмедзаде и Абдулы Хайбулаева подняло дух команды.

Что за один день удалось изменить в сборной, которая при Фернанду Сантуше долгое время оставалась в плохом состоянии? За один день многое не изменишь. У нас не было времени на тренировки. Утром мы провели тактическое занятие. Какой максимум могли дать за один день, такой и дали. Нужно было также проанализировать соперника. Мы все хотели этого вместе. Мы это изменили, потому что каждый хотел", – цитирует Аббасова AzeriSport.

