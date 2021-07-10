"Пережил очень сильные эмоции, когда узнал о назначении на этот финал. Надеялся, что мне выпадет шанс поработать на финале Евро, и упорно работал со своей командой. Это настоящая это мечта, невероятный момент и огромная честь.

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Евро было фантастическим. Думаю, что уровень судейства был очень высоким. Мы здесь как одна большая семья – рефери, персонал УЕФА, тренеры по физподготовке. Каждый пытается сделать чемпионат еще лучше.

Мы смотрели два полуфинала, и атмосфера на Уэмбли была невероятной. Поэтому сейчас мы с нетерпением ждем финала. Приятно, что у нас был этот дополнительный период, чтобы полностью сосредоточиться на матче.

Во время игры можно хорошо отработать 90 минут, принимать правильные решения, а затем в самом конце случается что-то, что портит всю твою хорошую работу. Очень важна будет командная работа. То, что я могу полностью доверять своим партнерам, вселяет в меня уверенность », - цитирует Кюйперса сайт УЕФА.

Финальная встреча между Италией и Англией состоится 11 июля на лондонском Уэмбли. Начало – в 22:00 по Киеву.

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