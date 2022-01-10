"Мне очень горько, жаль наших болельщиков. Потому что это плохой вечер в очень трудный момент. Вероятно, это один из самых сложных моментов за последние годы для Дженоа. Повторяю, я очень огорчен, но мы здесь, чтобы исправить ситуацию.

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Возможен ли вылет в Серию B? Мы все учитываем, и это часть футбола. Сегодня вечером мы должны были сыграть лучше, но ничего не меняется: когда два месяца назад я сказал, что мы должны действовать шаг за шагом, я предполагал, что может случиться подобное. Я один из фанатов клуба и прекрасно понимаю, что сейчас происходит в сердцах и умах болельщиков.

Работа тренера? Когда что-то не так с отделением, главврача не убирают. Мы все обсуждаем, и я в первую очередь. В сложный момент все должны проанализировать ситуацию – и тренеры, и игроки. Все. Мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая на самом деле становится сложной", – приводит слова Дзангрильо TMW.

Добавим, что Дженоа под руководством Шевченко не одержала еще ни одной победы в Серии А, проиграв 6 из 9 матчей Серии А. "Грифоны" имеют в активе 12 очков и занимают девятнадцатое место в турнирной таблице.

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