"Дарио Срна является легендой Шахтера и одним из символов новейшей истории клуба. В течение 15 лет он выступал за "горняков" как игрок, стал легендарным капитаном и установил рекорд всех времен – 536 матчей в футболке дончан.

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Вместе с командой Дарио выигрывал Кубок УЕФА, 9 раз становился чемпионом Украины, а всего завоевал 25 трофеев. По завершении карьеры игрока Срна входил в тренерский штаб команды, занимал должность директора клуба по футболу, а в марте 2023 года стал спортивным директором Шахтера.

Поздравляем его и желаем мира и добра, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, ярких эмоций от игры любимой команды, новых больших побед и достижений вместе с Шахтером", – говорится в сообщении на клубном сайте "горняков".

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