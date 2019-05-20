Один из самых перспективных форвардов Германии летом присоединится к Баварии

Нападающий Гамбурга Ян-Фите Арп уже этим летом перейдет в Баварию.

Бавария оформила трансфер 19-летнего нападающего еще зимой этого года, мюнхенский клуб дал выбор самому игроку в вопросе, когда присоединиться к составу чемпионов Германии.

Бавария хочет подписать Сане – Гвардиола готов отпустить вингера

После последнего матча Гамбурга во второй Бундеслиге, 19-летний нападающий Ян-Фите Арп на своей странице в Instagram написал о своем решении о переходе в Баварию уже в это межсезонье.

Триумф Баварии в Бундеслиге сделал сезон 2018/19 уникальным для топ-5 лиг Европы

К слову, в текущем сезоне в активе Арпа 27 матчей за Гамбург во всех турнирах, где форвард забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.