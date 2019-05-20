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Один из самых перспективных форвардов Германии летом присоединится к Баварии

20 мая 16:24 229 Читати українською
Один из самых перспективных форвардов Германии летом присоединится к Баварии
Ян-Фите Арп / Соцсети

Нападающий Гамбурга Ян-Фите Арп уже этим летом перейдет в Баварию.

Бавария оформила трансфер 19-летнего нападающего еще зимой этого года, мюнхенский клуб дал выбор самому игроку в вопросе, когда присоединиться к составу чемпионов Германии.

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После последнего матча Гамбурга во второй Бундеслиге, 19-летний нападающий Ян-Фите Арп на своей странице в Instagram написал о своем решении о переходе в Баварию уже в это межсезонье.

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К слову, в текущем сезоне в активе Арпа 27 матчей за Гамбург во всех турнирах, где форвард забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Liebe HSV Familie, nach 9 Jahren ist es nun Zeit auf Wiedersehen zu sagen. Der heutige Tag, gepaart mit den letzten Wochen bzw. der gesamtem Saison ist sinnbildlich für meine Zeit in diesem großen Verein. Wir haben gefeiert, wir haben gelitten, gelacht und geweint.. aber vor allem eines: Wir haben immer wieder einen Weg gefunden uns gegen das ganze Gelaber aufzustellen und zu sagen ‚Trotzdem HSV‘. Das ist für mich auch das, was mich dazu bewegt hat 9 Jahre hier zu verbringen und meine Emotionen zu fast jeder Sekunde mit euch zu teilen, weil ich immer wusste jeder fühlt genauso wie ich. Bleibt stark HSVer, dieser Verein wird immer besonders bleiben und ‚sind die Zeiten auch oft schwer‘ der Erfolg wird den Weg zurück nach Hamburg finden. Sorgt dafür, dass jeder Spieler, jeder Mitarbeiter und jeder Tourist der unser Gelände betritt von eurer Liebe mitgerissen wird, zeigt weiterhin jeder Menschenseele wie geil dieser Verein ist. Ich werde jeden einzelnen dieses Vereins vermissen und ich bin mehr als Stolz seit 9 Jahren ein Teil von des HSV zu sein. Natürlich wartet jetzt die nächste enorme Herausforderung auf mich, aber ich werde immer ein Teil von euch sein, wie ihr immer ein Teil von mir sein werdet. Ich hoffe durch die enorme Liebe die ihr mir gegeben habt gestärkt zum FC Bayern München gehen zu können, um zu zeigen dass Hamburger Jungs auch bei den Größten überzeugen und erfolgreich sein können. Einfach nur Danke, Danke für alles, danke für die Ausbildung, für das öffnen der Tür zum Profibereich, für die enorme Unterstützung & vor allem Danke für eure Liebe. Es tut mir Leid euch nicht das Geschenk gemacht zu haben, für das ich meine Zeit hier verlängert habe & es tut mir leid euch nicht mehr gegeben zu haben. Ich wünschen dem HSV eine rosige Zukunft, den Aufstieg in der kommenden Spielzeit und vor allem wieder ein Verein zu sein, der für die Dinge steht die ihn immer ausgemacht haben! In Hamburg sagt man Tschüss, auf ein baldiges Wiedersehen.. Hummel Hummel Mors Mors ️

Допис, поширений Fiete Arp (@f.arp10)

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