"Мы подписали Райана, соглашение завершено. Мы очень рады, что он здесь и может начать работать с нами. Он один из самых больших талантов в Европе – его все хотели.

Следом за Левандовски еще один лидер Баварии заявил, что может покинуть Мюнхен ради нового вызова в карьере

У него есть большие преимущества полузащитника, отличная техника и способность решать ситуации в узком пространстве. Он способен забить, но умеет хорошо защищаться. Он игрок со всесторонними качествами, который сделает следующий шаг с нами", – цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

Напомним, ранее Бавария успела подписать еще одного игрока Аякса – правого защитника Нуссаира Мазрауи на правах свободного агента. По информации СМИ, Гравенберх обошелся мюнхенцам в 25 млн евро с бонусами.

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