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Один из руководителей Ювентуса рассказал, когда клуб задумался над подписанием Роналду

22:08 210 Читати українською
Один из руководителей Ювентуса рассказал, когда клуб задумался над подписанием Роналду
Роналду – игрок Ювентуса / фото: ФК Ювентус

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи признался, что клуб начал размышлять над подписанием Роналду после первого матча 1/4 финала ЛЧ 2017/18.

Ювентус серьезно начал задумываться над подписанием Роналду после поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала, в котором португалец забил невероятный гол. Об этом рассказал спортивный директор туринцев Фабио Паратичи.

"Когда Криштиану сорвал овации после своего гола, мы в течение недели общались с его агентом Жорже Мендешем. Он сказал, что Криштиану поражен вниманием, которое он получил. Он хотел бы однажды сыграть за Юве.

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Уже позже я разговаривал с президентом Аньелли, потому что нужно было уладить все с финансовой точки зрения, это была самая сложная часть. Президент подумал несколько часов и сказал: "Вперед, посмотри, есть ли у нас реальный шанс".

Это была конкретная и уникальная возможность пригласить невероятного игрока", – цитирует Паратичи Football Italia.

К слову, сегодня Роналду прошел медосмотр в Ювентусе и дал первую пресс-конференцию, а туринский клуб уже "отбил" почти половину трансфера Криштиану лишь за день продажи футболок.

Лига чемпионов1/4 финала, первые матчиЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Реал Мадрид: Вторник 03 апреля 2018

Ювентус
Матч окончен
0 : 3
Реал Мадрид
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