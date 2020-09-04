Как известно, уже 11 сентября, в пятницу, после паузы, вызванной матчами сборных в Лиге наций, стартует второй тур чемпионата Украины. Один из матчей планируют провести со зрителями.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата

Выбор пал на встречу между дебютантом Премьер-лиги Рухом и чемпионом страны Шахтером. Официальный сайт львовского клуба отмечает, что все желающие смогут приобрести билеты на игру уже в ближайшее время.

Напомним, "желто-черные" накануне определились с домашним стадионом – подопечные Ивана Федыка будут принимать соперников в сезоне-2020/21 на Арене Львов.

Напомним, в стартовом туре Шахтер уверенно переиграл Колос (3:1), а Рухбыл уничтожен Ворсклой (2:5).

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