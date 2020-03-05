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Официально: один из матчей Лиги чемпионов пройдет без зрителей

21:32 126 Читати українською
Официально: один из матчей Лиги чемпионов пройдет без зрителей
Аталанта – Валенсия / Getty images

Еще одной жертвой коронавируса стали еврокубковые поединки.

 

Коронавирус снова помешал полноценному проведению футбольных матчей – на этот раз пострадали поединки под эгидой УЕФА. В частности, в соответствии с решениями, принятыми властями Италии и Испании, в связи с мерами, связанными с борьбой со смертельным недугом, матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Валенсией и Аталантой, который состоится 10 марта в 22:00, пройдет за закрытыми дверями.

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Кроме того, зрители не смогут попасть и на поединок 1/8 Лиги Европы между Интером и Хетафе, который пройдет 12 марта в 22:00.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Италии зрители целый месяц не смогут посещать матчи чемпионата и Кубка страны.

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