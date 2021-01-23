"Иличич провел отличный матч, хотя были ситуации, когда он мог сыграть лучше. Все провели отличный матч. Это один из лучших матчей Аталанты с тех пор, что я здесь. Мы достигли этого против лидера Серии А, зимнего чемпиона, но сегодня мы были лучше по всем показателям, и это очень приятно.

Милан – Аталанта – 0:3 – видео голов и обзор матча

После игры с Ливерпулем, в которой мы дома пропустили пять мячей, мы усвоили уроки и внесли необходимые изменения. Мы сильнее прессингуем соперников, что позволяет нам лучше играть в обороне.

Скудетто? Если вы хотите, чтобы я о нем заговорил, то у вас ничего не получится. Мы хотим выиграть чемпионат, однако у нас нет такого задания", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Отметим, что Аталанта разбила Милан (3:0) и поднялась в зону Лиги чемпионов, набрав 36 очков. "Россонери" остался первым из 43 пунктов.

Аталанта разгромила Милан благодаря перформанса Иличича и поднялась в зону ЛЧ – Малиновский сыграл шесть минут