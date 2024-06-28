Грузинский вратарь удачно выступает на чемпионате Европы. Гиорги Мамардашвили помог своей команде впервые в истории пробиться в 1/8 финала.

Довбик и Цыганков узнали соперников на сборах – Жирона сыграет против клуба украинца и проведет еще 4 матча

Как информирует Córner Che, окружение голкипера считает, что Евро-2024 сделает его еще более ценным, чем до начала турнира. Валенсия, которая понимает, что может потерять игрока уже определилась с его ценой. "Летучие мыши" попросят за грузина около 60 миллионов евро. Transfermarkt оценивает голкипера в 35 млн евро.

Напомним, что Мамардашвили выступает за Валенсию с 2022 года. Всего он сыграл за испанский клуб в 100 матчах во всех турнирах.

Герой дня: Яремчука називає братом і вже пише рекорди Євро-2024, присоромив піжонів із Москви, зіграє проти України