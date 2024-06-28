Один из лучших киперов Евро-2024 получил астрономический ценник, который почти вдвое превышает "официальную" стоимость
Валенсия может неплохо заработать на трансфере голкипера сборной Грузии Гиорги Мамардашвили.
Грузинский вратарь удачно выступает на чемпионате Европы. Гиорги Мамардашвили помог своей команде впервые в истории пробиться в 1/8 финала.
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Как информирует Córner Che, окружение голкипера считает, что Евро-2024 сделает его еще более ценным, чем до начала турнира. Валенсия, которая понимает, что может потерять игрока уже определилась с его ценой. "Летучие мыши" попросят за грузина около 60 миллионов евро. Transfermarkt оценивает голкипера в 35 млн евро.
Напомним, что Мамардашвили выступает за Валенсию с 2022 года. Всего он сыграл за испанский клуб в 100 матчах во всех турнирах.
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