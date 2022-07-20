"Джурасек – это очень зрелый человек для своего возраста, эмоционально стабильный, в тяжелых условиях способный показывать свои лучшие качества. Когда на футбольном поле решается исход матча, он может взять на себя инициативу и придать команде серьезность. За пределами поля Невен также показал свою зрелость, покой и рациональность, когда в первые дни российской агрессии против Украины мы находились в стране.

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Это показывает, что на него можно рассчитывать как на человека. Как игрока я тоже давно его знаю, ведь мы провели определенное время в дубле Динамо Загреб. Тогда Невен тренировался в смешанном режиме, приобщаясь к первой команде, у которой всегда большая конкуренция и сильные исполнители. Он получил игровой тонус в дубле, а затем, после нескольких аренд, достиг отметки почти в 100 матчей в высшем дивизионе, что является ярким показателем.

Его период карьеры в СК Днепр-1 также успешен, показал всей Украине, что мы приобрели хорошего исполнителя. Считаю, Невен на своей позиции – один из лучших игроков УПЛ", – поделился Йовичевич в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, что "горняки" сегодня, 20 июля, объявили о приходе Невена Джурасека, контракт с которым подписали на 2 года. До этого клуб подписал Андрея Тотовицкого.

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