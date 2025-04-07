Абсолютно лучшим игроком Ромы в матче с Ювентусом был признан вратарь Миле Свилар, он получил "семёрку". Однако оценку в 6,5 баллов получило не так много игроков, и Артём Довбик оказался среди них.

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"Это был, вероятно, один из лучших его матчей, которые он провёл спиной к воротам. Временами он напоминал нам Джеко, когда защищал мяч и раздавал передачи, нацеленные на атаку. Он сделал отличную скидку на Кристанте. Момент, приведший к попаданию Эль-Шаарави в штангу, также возник благодаря игре Артёма спиной к воротам. Оценка – 6,5", – отметил Кардуччи.

Также 6,5 баллами были удостоены Манчини, Н'Дика, Коне и главный тренер Ромы Клаудио Раньери. Остальные игроки "джаллоросси" получили "шестёрки" и (в случае с Кристанте) ниже.

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