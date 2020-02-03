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Один из лидеров Александрии пропустит второй тренировочный сбор команды в Турции

08:59 7 Читати українською
Один из лидеров Александрии пропустит второй тренировочный сбор команды в Турции
Дмитрий Шастал / фото из открытых источников

Полузащитник Александрии Дмитрий Шастал не полетел с командой в Белек на второй тренировочный сбор.

Игрок пропустит второй этап подготовки к возобновлению сезона из-за травмы, сообщает Футбол NEWS. Шастал будет готов вернуться к тренировкам через 4 недели.

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Отметим, что на втором тренировочном сборе в Турции подопечные Владимира Шарана проведут 6 спаррингов. Соперниками украинской команды станут казахский Кайсар, болгарский Левски, казахский Кызыл-Жар СК, Динамо Тбилиси, СК Днепр-1 и еще одна команда, с которой ведутся переговоры.

К слову, пока Александрия занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, Команда Шарана имеет одинаковое количество очков с Десной и отстает от Динамо и Зари на 3 и 1 зачетный балл соответственно.

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