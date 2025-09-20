Далеко не все футболисты Барселоны хотят присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча-2025".

Каталонский клуб объявил список участников делегации, в которую вошли три игрока мужской команды (Ямаль, Рафинья, Кубарси), главный тренер мужской команды Ханси Флик, 8 игроков женской команды (Алексия, Айтана, Патри Гихарро, Грэм-Хансен, Пажор, Клаудия Пина, Ката Коль и Вики Лопес), президент Жоан Лапорта и еще несколько менеджеров.

Многих удивило отсутствие Педри, который имеет все шансы попасть в топ-10 голосования "Золотого мяча". Причина проста – 22-летний полузащитник решил отдать предпочтение отдыху дома и подготовке к следующим матчам, информирует AS.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоится 22 сентября в парижском театре Шатле.

