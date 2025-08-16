"История, о которой я долго молчал и думал, что смогу решить все по-человечески. Но ни – на мои звонки никто не отвечает.

Рассказываю. Когда я играл в Черноморце, поехал на сборы в Турцию. Моя машина стояла на базе, и ее нужно было отогнать на СТО. Я попросил своего "близкого друга" на тот момент – мы буквально каждый день проводили время вместе, поэтому я ему доверял.

В машине лежали 11 тысяч евро. Я его предупредил об этом, на что он ответил: "Давай я занесу их к себе домой для безопасности". Я согласился без всяких подозрений, ведь знал всю его семью, бывал у него на днях рождения, дома, когда он болел – помогал ему.

Семья эта из Донецка. Их дедушка, Станислав Марксович Толчин, был политиком в Партии регионов. Денег у этой семьи никогда не было недостатка, но, как оказалось, воровать они привыкли. Я сам из Мариуполя Донецкой области, мы были очень близкими, ведь земляки все-таки.

Когда я приехал из Турции, мы с ним встретились и пришли к нему домой. Его мать, как всегда, была в состоянии алкогольного опьянения. Когда он постучал в дверь, она сказала ему: "Иди нах*й". Он ответил: "Мам, Артур пришел за деньгами". Она же сказала: "Пусть тоже идет нах*й". Я подумал – может, пьяная, кто знает.

Через некоторое время его мама сказала мне доказать, что это мои деньги. Я обратился в полицию – ноль. Обратился в СБУ – ноль. Сам Славик Толчин всегда был на связи, пытался работать и что-то отдавать, но в последнее время перестал отвечать.

Я очень хороший человек, поэтому не хочу делать людям плохо, всегда стараюсь решать все по-человечески. Но это уже переходит границы. На сегодняшний день я пишу заявление в Одесский суд и надеюсь, что справедливость победит.

Я не хочу скандалов или лишней шумихи, я просто хочу вернуть свои деньги, которые мне не отдают", – написал Авагимян на своей странице в Instagram.

Напомним, Артур – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за Мариуполь, киевский Арсенал, армянский Алашкерт, Александрию и Черноморец, где получил прозвище "одесский Месси". С августа 2024 года выступает за черкасский ЛНЗ.

