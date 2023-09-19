"Чтобы иметь хорошие результаты в Лиге чемпионов, мы должны быть одержимы этим соревнованием или смотреть на него в перспективу? Вы уже знаете ответ. Когда клуб чем-то одержим, это никогда не является хорошим знаком. Надо иметь надежду, амбиции. Но одержимость никогда не работает.

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Нам придется подождать и посмотреть, как будет развиваться соревнование. Футбол прекрасен тем, что все результаты возможны. Можно сыграть плохо и выиграть, и наоборот. Как клуб, мы очень мотивированы выигрывать все матчи. Это единственная цель клуба.

Безусловно, мы стартовали не очень хорошо (5-е место в Лиге 1 с 8 очками за пять туров). Но каждый раз, когда я прихожу в клуб, это происходит так. Игрокам еще нужно адаптироваться к требованиям. И я вижу, что команда работает. Я в восторге от их поведения. Будут хорошие результаты и хороший футбол, уверен.

Сможет ли Килиан Мбаппе помочь ПСЖ выиграть Лигу чемпионов? Чтобы выиграть турнир, нужна отличная команда. Не только 11 игроков, а 23. Пусть все будут готовы к участию в каждом матче. Вы должны быть скромными, потому что ваш соперник иногда может быть лучше вас", – рассказал Луис Энрике на пресс-конференции.

Напомним, что ПСЖ сыграет против Боруссии Д во вторник, 19 сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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