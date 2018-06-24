Очоа: Мексике важно победить Швецию и занять первое место в группе

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал победу над Южной Кореей и поделился ожиданиями на матч против Швеции.

"Мы оставались сконцентрированы на протяжении матча. Для нас ключевое – это получать радость от игры. Мы играем с характером. Я доволен физической формой, игрой, командой – каждый делает свою работу, играет на максимуме, так гораздо легче победить.

Для нас в первую очередь важно выиграть у Швеции и занять первое место в группе.

Мы понимаем, что у корейской команды своя скорость и динамика, у шведской – своя. Мы, возможно, изменим схему на поле, с учетом скорости и динамики будет другая система. Но шведы тоже любят схему 4-4-2. Мы готовы применить любую систему, которая нам поможет", – цитирует мексиканца ТАСС.

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