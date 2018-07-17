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Очигава поедет на просмотр в израильский Бней-Иегуда

18 июля 07:30 5 Читати українською
Очигава поедет на просмотр в израильский Бней-Иегуда
Зураб Очигава / Фото: ФК Олимпик

Украинский защитник Зураб Очигава может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.

Защитник Динамо Зураб Очигава может продолжить карьеру в чемпионате Израиля, сообщает Sport5.co.il.

Завтра 23-летний футболист присоединится к клубу высшей лиги Бней-Иегуда из Тель-Авива.

Зураб Очигава пройдет просмотр, после чего в клубе примут решение о его будущем.

Прошлый сезон Очигава провел в аренде в Олимпике, сыграл 13 матчей в УПЛ и забил 1 гол.

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Зураб Очигава Зураб Очигава Динамо Киев Динамо Киев Бней-Иегуда Бней-Иегуда Трансферы
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