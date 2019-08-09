Очигава подписал контракт с Ворсклой

Экс-защитник Динамо Зураб Очигава стал игроком полтавской Ворсклы.

Ворскла на своем официальном сайте сообщила о подписании защитника Зураба Очигавы. Контракт рассчитан на 1 год.

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Футболист является воспитанником Динамо, но не закрепился в основной команде киевлян. Также выступал в составе Олимпика и СК Днепр-1.

Ворскла в первых двух турах потерпела поражение от Зари (0:1) и Десны (0:2). Следующий матч полтавчане сыграют против Львова. Игра состоится 10 августа в 19:30.

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