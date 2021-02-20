Украинский защитник Зураб Очигава стал игроком Сабаха, сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

Кльоц официально стал игроком Сабаха

25-летний украинец подписал соглашение с бакинцами до конца сезона. Игрок будет выступать в команде Висенте Гомеса в футболке под номером 3.

Напомним, Очигава начал профессиональную карьеру в Мариуполе в 2013 году. С 2015 по 2019 гг. выступал за Динамо (успел поиграть в аренде за Олимпик и СК Днепр-1). После сезона в Ворскле перебрался в Левадию, которую покинул накануне (за эстонскую команду провел лишь 4 матча во всех турнирах, где забил 1 гол). Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

К слову, после 16-ти туров Сабах идет на предпоследней строчке турнирной таблицы чемпионата Азербайджана, имея в своем активе 14 очков.

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