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Очигава и Коломоец попали в сборную тура чемпионата Эстонии

10:18 22 Читати українською
Очигава и Коломоец попали в сборную тура чемпионата Эстонии
Игроки Левадии / фото ФК Левадия

Украинские игроки Левадии Зураб Очигава и Юрий Коломоец получили награду за перфоманс в матче 6-го тура чемпионата Эстонии.

Очигава и Коломоец признаны одними из лучших игроков 6-го тура чемпионата Эстонии и попали в символическую сборную тура, информирует официальный Instagram эстонской лиги.

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Отметим, что оба украинцы отметились голами за Левадию, а их команда разгромила Калев (4:0). Это были первые голы Очигавы и Коломойца в составе эстонского клуба.

К слову, Левадия занимает второе место в чемпионате Эстонии, имея в активе 15 очков. Первая Флора возглавляет таблицу с 16 пунктами.

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Теги
Украинцы за рубежом Юрий Коломоец Юрий Коломоец Мир Зураб Очигава Зураб Очигава Левадия Левадия
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