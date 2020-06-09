Очигава и Коломоец попали в сборную тура чемпионата Эстонии

Украинские игроки Левадии Зураб Очигава и Юрий Коломоец получили награду за перфоманс в матче 6-го тура чемпионата Эстонии.

Очигава и Коломоец признаны одними из лучших игроков 6-го тура чемпионата Эстонии и попали в символическую сборную тура, информирует официальный Instagram эстонской лиги.

Левадия одержала разгромную победу в чемпионате Эстонии – украинцы отметились дебютными голами

Отметим, что оба украинцы отметились голами за Левадию, а их команда разгромила Калев (4:0). Это были первые голы Очигавы и Коломойца в составе эстонского клуба.

К слову, Левадия занимает второе место в чемпионате Эстонии, имея в активе 15 очков. Первая Флора возглавляет таблицу с 16 пунктами.

Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласие