Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола не считает свою команду претендентом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

"Очевидно, мы не являемся претендентами на титул. Просто насладимся моментом, мы счастливы быть здесь после того, как прошли тот путь, которым двигались, поэтому мы сосредоточены только на завтрашнем дне, на предстоящей игре и на том, чтобы хорошо начать турнир.

У нас больше матчей, чем в предыдущие сезоны, но если начать с плохого результата, может быть тяжело. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче против Интера – надеюсь, сможем достичь большего", – цитирует Пепа ВВС.

В четверг, 18 сентября Манчестер Сити сыграет с Наполи в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

