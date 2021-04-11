Первый тайм превратился в очередной бенефис Джесси Лингарда, оформившего дубль. Сначала хавбек Вест Хэма роскошно пробил с лету, а затем воспользовался передачей Боуэна на пустые ворота.

Вест Хэм удержал победу над Лестером в матче с пятью голами – лондонцы поднялись в зону ЛЧ

После перерыва тот же Боуэн довел счет до разгромного, но "молоты" в очередной раз придумали проблемы на свою голову. В предыдущих турах подопечные Мойеса аналогично крушили Арсенал и Вулверхэмптон – "канониры" вырвали ничью, а "волки" остановились на 2:3. Лестер повторил судьбу последних. Под занавес встречи Ихеаначо дублем сократил отставание до минимального, но не более. 3:2 – партнеры Ярмоленко добыли сверхважные три очка в борьбе за зону ЛЧ.