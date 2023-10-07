Беллингем вывел Реал вперед уже на 9-й минуте – Карвахаль классно отбросил на Джуда в штрафной соперников, а тот пробил под перекладину. Англичанин оформил дубль уже после перерыва. На этот раз хавбек забил вратарю между ног после классного проникающего паса Вальверде.

Реал обошел Жирону на вершине Ла Лиги, разгромив Осасуну – Беллингем оформил дубль и превзошел Роналду

Винисиус сделал счет разгромным – Феде вывел бразильца один на один с вратарем, а Вини легко того обыграл и закатил в пустые ворота. Точку в игре поставил Хоселу – ассист в активе того же Винисиуса. Испанец мог оформить дубль, но ужасно пробил пенальти.