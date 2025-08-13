Украинские легионеры все чаще трудоустраиваются в клубах Англии.

Инсайдер Игорь Бурбас анонсировал переход 21-летнего опорника Ивана Варфоломеева из либерецкого Слована в Линкольн Сити.

"Игрок молодежной сборной Украины переезжает в Англию. Насколько мне известно, Иван Варфоломеев в ближайшее время должен подписать контракт с середняком третьего по силе дивизиона – Линкольн Сити. За трансфер 21-летнего хавбека чешский Слован выручит 600 тыс. евро, также предусмотрены бонусы", – написал Бурбас.

Варфоломеев был в структурах львовских Карпат и Руха, но летом 2022 года свободным агентом перебрался в Слован. За первую команду либерцев провел 63 матча, оформив 4 гола и 2 ассиста. Также имеет в своем активе 7 матчей за молодежную сборную Украины.

