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Очередной тур Серии А под угрозой срыва – матчи чемпионата могут перенести из-за коронавируса

09:32 34 Читати українською
Очередной тур Серии А под угрозой срыва – матчи чемпионата могут перенести из-за коронавируса
Смертельная болезнь парализует мир / Фото из открытых источников

Апеннины страдают от опасной болезни.

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте сообщил, что не исключает отмены и переноса матчей следующего тура Серии А. Напомним, вчера, 23 февраля, из-за вспышки эпидемии в провинциях Венето и Ломбардия на неопределенный срок были перенесены четыре матча итальянского первенства.

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"Не думаю, что всего за одну неделю мы сможем замедлить распространение вируса настолько, чтобы восстановить спортивные соревнования и мероприятия. Мы постоянно мониторим ситуацию. Будем следить за развитием этого заболевания и оценим возможность переноса матчей на следующей неделе", – цитирует Конте издание Football Italia.

В Италии подтверждено более 100 случаев инфицирования коронавирусом – от смертельной болезни уже умерло три человека.

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