Хозяева начали довольно активно, но защитники Бенфики отрабатывали, не позволяя Трубину, который снова вышел в основе, особо вступать в игру. На 11-й минуте Рафа Силва мог открывать счет, но дважды подряд спас кипер Эшторила. В середине тайма Тенгстедт выходил один на один, но с острого угла пробил мимо ворот. Чуть позже Нерес зряче закручивал под дальнюю штангу, но снова на высоте был вратарь.

Бенфика вырвала победу на 90+3 у последней команды Португалии – Трубин снова не пропустил

Трубин впервые серьезно вступил в игру лишь на 33-й минуте, забрав несложный удар с линии штрафной. После перерыва украинец в падении спас после опасного выстрела со стандарта в левый угол. Вскоре уже стойка спасла Бенфику от гола. Кипер Эшторила в этот вечер поймал кураж и отбивал почти все, что летело в его сторону. Но уже в добавленное время не сумел среагировать после навеса с углового – Силва в падении головой расстрелял ворота.