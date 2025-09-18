В рамках 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов УЕФА 2025/26, 1-й тур

Копенгаген – Байер – 2:2

Гол: Ларссон, 9, Роберт, 87 – Гримальдо, 82, Хацидиакос, 90+2 (автогол)

Брюгге – Монако – 4:1

Голы: Тресольди, 32, Оньедика, 39, Ванакен, 43, Диахон, 45 – Фати, 90+2

Нереализованный пенальти: Аклуиш, 10 (Монако)

Монако не смог вылететь на гостевой матч ЛЧ – игроки разделись в самолете до трусов

Копенгаген в родных стенах дал бой Байеру. В очень равном матче датчане владели мячом 38% времени и нанесли меньше ударов, однако по количеству касаний в штрафной команда шла на равных почти до конца встречи. При этом показатель ожидаемых голов у хозяев был выше – да и вообще их игра подкупала зрителя.

Даже ведя в счете и страдая от давления Леверкузена, Копенгаген вылетал в контратаки большими силами и создавал острые моменты. Начало так и вовсе оказалось сказочным: уже на 9-й минуте Ларссон вывел скандинавов вперед, замкнув прострел Ашури с левого фланга – в этой атаке следует отметить и диагональ опытного Дилейни, и то, как Ашури обошел защитника.

После этого команды разменивались попаданиями в каркас и сейвами голкиперов. Байер все же добавил во втором тайме, в конце концов сравняв счет – это случилось аж на 82-й минуте. Очередным голом со штрафного отметился Гримальдо, который на выходных оформил дубль со штрафных в ворота Айнтрахта.

Впрочем, Копенгаген не поплыл. Более того – на 87-й минуте датчане забили второй гол. Его провел свежий Роберт, который пробил головой после навеса от Уэскаса. Казалось, что теперь Байер проигрывает, однако в компенсированное время "фармацевты" смогли отыграться. Финальный счет установил Хацидиакос, который подрезал мяч в собственные ворота. 2:2 в столице Дании!

В параллельном матче произошло настоящее насилие. Брюгге принимал Монако, оформив 22:2 по ударам еще до 60-й минуты – и забив к тому времени три гола. Трезольди забил после выхода почти один на один, а Оньедика с Ванакеном отличились после стандартов. Точнее, после выигранных бельгийцев подборов в штрафной после подачи со стандартов.

Хотя все могло пойти иначе, реализуй Аклиуш пенальти уже на 10-й минуте. Голкипер парировал его удар. После этого случилось побоище. Брюгге дал послабление лишь после перерыва, однако избежать четвертого пропущенного мяча монегаскам не удалось – гол забил Диахон. Гости смогли размочить счет усилиями Фати аж в компенсированное время. 4:1!

Бавария одолела Челси – соперник сборной Украины создал автогол, Кейн мог оформить хет-трик, гол Палмера отменили