"Очередной проигранный сезон": Капелло разочарован кандидатурой нового наставника Милана

Легендарный итальянский специалист Фабио Капелло не верит в прогресс Милана в случае замены Стефано Пиоли на Ральфа Рангника в межсезонье.

"Я его не знаю. В Германии он делал интересные, но незначительные вещи. Тренер приезжает в неизвестный ему чемпионат. Это будет еще один нулевой год. Я уверен, что Милан проиграет еще один сезон.

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Пиоли привнес командный менталитет, который ранее не был заметным для меня. "Россонери" продолжили выбранный ранее путь. Милан мог бы стать конкурентоспособным при условии нескольких крупных покупок", – рассказал Капелло в эфире Radio Rai.

Напомним, что руководство миланцев решило сменить главного тренера после сезона 2019/20. Место Стефано Пиолт якобы займет немецкий специалист Ральф Рангник. Ныне Милан занимает 7-е место в Серии А и претендует на выход в Лигу Европы.

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