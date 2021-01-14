Список претендентов на пост президента Барселоны стремительно сокращаться накануне выборов.

Выборы президента Барселоны: социологи назвали победителя, приговор Месси и Неймара

Очередным кандидатом, который больше не будет бороться за возможность управлять каталонским клубом, стал Эмили Руссо, сообщает издание Sport.es.

Он настаивал на том, что собрал две тысячи необходимых подписей, хотя 500 из них были недействительными, а еще тысяча сомнительными. В связи с этим была организована проверка, однако Руссо не стал ждать ее завершения и отказался от участия в выборах. Так или иначе, итоги проверки будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, ранее от участия в выборах отказался Агусти Бенедито, и теперь кандидатов осталось трое – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейкс.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві