Динамо победило Кривбасс (2:0) в матче 24-го тура УПЛ, который состоялся 12 апреля 2025 года. Видео голов и обзор встречи Кривбасс – Динамо смотрите на "Футбол 24".

Криворожане активно начали игру, хорошие возможности забить уже на первых минутах имели Твердохлеб и Илич, однако оборона динамовцев и вратарь сыграли надежно. Кривбасс владел преимуществом по игре в первом тайме, однако забить смогло Динамо. Дубинчак прострелил мяч в штрафную и сразу трое игроков Кривбасса не смогло выбить сферу, которая дошла до Ярмоленко. Ветеран киевлян не промахнулся и забил в пустые ворота.

Динамо уверенно обыграло Кривбасс, приблизившись к чемпионству – Ярмоленко снова забил, красная Попова и провал капитана

Хозяева поля не оставляли усилий забить во втором тайме, Соса смог выйти один на один после ошибки Попова, но Нещерет вовремя сблизился и спас команду. Позже Понедельник пробил с дальней дистанции, на этот раз вратарь сыграл не лучшим образом, но Кузык не смог попасть по воротам на добивании.

Еще одну хорошую атаку Кривбасса сорвал Попов. Защитник киевлян после просмотра VAR получил красную карточку за фол последней надежды. Однако после удаления забили гости. На 74-й минуте Дубинчак вырезал диагональ на Ваната, а тот обыграл Дибанго и пробил мимо голкипера. Динамо побеждает и приближается к чемпионству УПЛ, Кривбасс пока вне зоны еврокубков.