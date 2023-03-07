Очередной гол Соломона в видеообзоре матча Брентфорд – Фулхэм – 3:2
7 марта 08:55 - Читати українською
Фулхэм уступил Брентфорду в рамках 26-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
6’ Итан Пиннок
51’ Айвен Тоуни
85’ Матиас Йенсен
Манор Соломон 39’
Карлос Винисиус 90+9’
6’ Итан Пиннок
39’ Манор Соломон
51’ Айвен Тоуни
85’ Матиас Йенсен
90+9’ Карлос Винисиус
Хозяева очень активно начали матч и уже на 6-й минуте открыли счет. Рикошет помог Пинноку переиграть голкипера. Однако незадолго до перерыва Фулхэм сумел сравнять – Манор Соломон отличился в 5 официальном матче подряд.
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Гол игрока, права на которого принадлежат Шахтеру, лишь отсрочил неизбежное. Во втором тайме Брентфорд легко довел дело до победы, хотя и гол Винисиуса в компенсированное время может ввести в заблуждение, что якобы Фулхэм до последнего сопротивлялся.
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