Хозяева очень активно начали матч и уже на 6-й минуте открыли счет. Рикошет помог Пинноку переиграть голкипера. Однако незадолго до перерыва Фулхэм сумел сравнять – Манор Соломон отличился в 5 официальном матче подряд.

Соломон забил в 5 матче подряд – очередной гол вингера Шахтера не спас Фулхэм от поражения

Гол игрока, права на которого принадлежат Шахтеру, лишь отсрочил неизбежное. Во втором тайме Брентфорд легко довел дело до победы, хотя и гол Винисиуса в компенсированное время может ввести в заблуждение, что якобы Фулхэм до последнего сопротивлялся.